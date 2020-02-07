شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة طائرة رجال الأهلى تتوجه إلى معسكر السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه اليوم الجمعة ، بعثة فريق رجال الكرة الطائرة الأول إلى السعودية للدخول في معسكر مغلق يستمر حتى يوم 15 فبراير الجارى استعدادا للبطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 و حتى 28 فبراير الجارى .

و خاض فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مباراته أمام طنطا في أولى جولات الدور الثانى بالدورى الممتاز أمس بعدما تم تقديم لقاءه 24 ساعة للسفر ، فيما تنطلق باقى لقاءات الجولة اليوم .

و تشهد الجولة الأولى مواجهات بين كلا من ، طلائع الجيش مع هليوبوليس و سبورتنج مع سموحة و القناة مع الزمالك و الطيران مع الإتحاد السكندرى و الشمس مع بتروجت

كما أنه من المقرر ايضا تأجيل لقائى الأهلى مع الطيران و الشمس و بتروجت فى ثانى و ثالث و رابع جولات الدورى بسبب الإعداد والمشاركة فى البطولة.

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ويستعد فريق طائرة الأهلى لخوض منافسات البطولة العربية بخوض مباراتين وديتين مع الوحدة السعودى يومى 11، 13 من الشهر الجارى فى معسكر السعودية قبل العودة إلى القاهرة، وفقا لتأكيدات خالد ابو زينة مدير الفريق.

و فاز الأهلى على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1 فى مباراته المؤجلة من الدور الأول بالدورى الممتاز صالة الخصم، حيث كان تم تأجيل هذا اللقاء لوفاة والدة نجم طلائع الجيش أشرف أبو الحسن .

وأوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التى حضرها أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة مؤخرا فى البحرين فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كلا من، اساريا الليبى والسيب العمانى و خيبل اليمنى والهلال السعودى، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلا من، غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الاماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

بينما تضم المجموعة الثانية فرق كلا من، الخدمات الفلسطينى و الهلال الليبى و العربى القطرى وشباب الأهلى الاماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق كلا من، الشعلة اليمنى و البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى و الأهلى السعودى و سنجل الفلسطينى .