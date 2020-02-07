شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 26 رقما يزينون موسم الأهلى الاستثنائى بعد إنهاء عقدة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في فرض سيطرته على بطولة الدوري المصري خالياً من الأرقام السلبية في واحدة من المواسم الاستثنائية التي يخلو فيها من الهزائم وبات قريباً من حصد النسخة الحالية من البطولة المحلية الأشهر بمصر.

وفاز النادي الأهلي على حساب بيراميدز بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما الخميس ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز والتي سجل فيها هدفي المارد الأحمر هدفيه عن طريق الثنائي أليو ديانج وبادجي، بينما سجل فريق بيراميدز هدفه الوحيد عن طريق مدافعه علي جبر.

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ويرصد سوبر كورة 26 رقماً يكشفون التفوق الكبير للمارد الأحمر في بطولة الدوري المصري الممتاز والتي تؤكد أن الفريق يحقق نتائج إيجابية أفضل في الدوري المصري خارج أرضه كما يسجل بمعدل أكبر خارج أرضه ما يعني ان الأرض يكرم منافسيه على أرضهم أكثر من المباريات التي يخوضها على أرضه مع وضع في الاعتبار أن هناك مباريات مؤجلة للفريق على أرضه لم يحسمها حتى الآن.