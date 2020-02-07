شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور: الزمالك اشتري 10 لاعبين بـ100 مليون جنيه مع بداية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة فى نادى الزمالك أنه يوجد 10 لاعبين فى الفريق الأبيض بتكلفة 100 مليون جنية خلال المرحلة الحالية .

وأوضح أمير مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " ON SPORT " أن الحارس محمد عواد لم يتقاضى 15 مليون جنية سنويا و لكن تم شرائه من الاسماعيلى مقابل 35 مليون جنية و أنه ضم المغربى أشرف بن شرقى من الهلال السعودى مقابل 400 الف يورو فقط و التعاقد مع خالد بوطيب 1.5 مليون يورو وعقده السنوى 500 الف يورو فى الموسم الأول و فى الموسم الثانى مليون يورو ولكن تم فسخ التعاقد معه .

وأشار أمير مرتضى أنه قضى على سياسة تغير المدربين و الحفاظ على القوام الاساسى للفريق الابيض وتمكن من تقديم محمد سيد " زيزو " الى الكرة المصرية عقب وضع الاستراتيجية التى تتواجد حاليا .

وأضاف المشرف على الكرة فى نادى الزمالك أن تسريب بعض عقود اللاعبين هدفها نزع الاستقرار داخل الفريق وأن كل موسم له أحتياجاته ولابد من الاستفادة من كل المواهب التى تتواجد حاليا مثل المهاجم مصطفى محمد .

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واكد أمير مرتضى أنه لا يمانع رحيل مصطفى محمد فى حال تواجد عرض خيالى و التواجد فى أقوى دوريات العالم و المبلغ الذى تم تقديره 5 مليون جنية أسترلينى .

اما عن خالد بوطيب فقد اكد امير مرتضي منصور ان الزمالك تعاقد مع بوطيب وهو مهاجم منتخب المغرب الأساسي ، وتم دفع فيه مليون و500 الف يورو ، وكان أساسي في الدوري التركي، ولكن الازمة بدات عندما تعرض اللاعب لاصابة في مباراة الإسماعيلي الموسم الماضي ، وتغيب عن المباريات شهرين.

وأضاف امير مرتضي : رفضنا في البداية انضمامه لمنتخب المغرب، الا انه هو وكيله طلبوا منا السماح بالانضمام للمنتخب لتسويقه، الا اننا فوجئنا بانه لم يشارك مع منتخب المغرب بل وعاد بإصابة جديدة في الركبة، عقب الإصابة الثانية طلب اللاعب الخضوع لكشف طبي واججراء جراحة في المانيا، وافقنا وقام بالسفر مرتين مع طبيب الفريق، الا انه كان في كل مرة يرفض اجراء الجراحة بحجج واهية منها انه كان يرغب في انتظار اسرته للقدوم من المغرب.

عقب رفضه اجراء الجراحة وحجز مستشفي في المانيا مرتين وفي مصر مرتين ، وعرضنا عليه اجراء الجراحة في التوقف بحضور الخبير الألماني الي مصر الا انه رفض ، وفي النهاية طلب يوم 6 نوفمبر السفر لفرنسا لاجراء الجراحة ، ووافقنا ، ومنذ هذا التوقيت لم يظهر بو طيب واختفي تماما حتي ظهر في اتحاد الكرة لشكوي الزملك، ولكن النادي كان قد اتخذ الإجراءات الكاملة القانونية ضده وقام بفسخ العقد من طرف واحد لعدم التزام اللاعب واختفاء وانقطاعه عن التدريبات، حتي يحصل الزمالك علي حقوقه كاملة، خاصة ان اللاعب كان يطمع في فسخ عقده مع الزمالك والحصول علي قيمة الموسمين المقبلين بحكم من الاتحاد الدولي .