شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن حضوره مباراة القمة 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفية فى المملكة العربية السعودية و الرئيس الشرفى للنادى الاهلى عبر صفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حضورة مباراة القمة بين الاهلى و الزمالك فى الدورى المصرى يوم 24 من الشهر الجارى .

وجاء تركى ال الشيخ قائلا " اذا استمر موعد مباراة القمة في يوم ٢٤ فبراير في القاهرة على موعده ومدني الله بالصحة فإن نيتي ان شاءالله احضر المتش واستمتع مع الجمهور " .

أصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً للرد على حالة الجدل التى أثيرت خلال الساعات الأخيرة، والخاصة بمباراة القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى .

وقال اتحاد الكرة فى بيانه، "يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم عزمه إقامة مباراة الأهلى والزمالك ضمن مسابقة الدورى الممتاز، المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى، فى موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أى نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهى المباراة المؤجلة أصلا من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبى على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا. Advertisements وأكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أنه ليس هناك ما يعوق إقامة المباراة فى موعدها فى ظل التعاون التام مع جميع الجهات المعنية، والتى تبدى دائما تفهمها لرغبة وهدف الاتحاد من وراء انتظام المسابقة وتأثير ذلك إيجابا على الكرة المصرية والمسابقة خلال الموسم الحالى والمقبل أيضا. يأتى هذا فى الوقت الذى فجر فيه هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن لقاء القمة فى مسابقة الدورى المصرى، وقال زادة فى تصريحات تليفزيونية، "أطالب بتأجيل لقاء القمة من يوم 24 فبراير إلى أجل غير مسمى". وأضاف زادة، "لقاءات القمة لها متعة خاصة، فلقاء السوبر المصرى فى الإمارات سيقام 20 فبراير وتم تحديد لقاء الدورى يوم 24 لذلك أطالب بتأجيلها".



