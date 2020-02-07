شكرا لقرائتكم خبر عن حساب الزمالك يساند لاعبه سعد محمد بعد إصابته بسرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه حساب نادى الزمالك، عبر موقع انستجرام، بالدعاء للشفاء العاجل للاعبه سعد محمد، بناشئين النادى، بعد إصابته بسرطان الدم، وكتب عبر انستجرام" نتمنى الشفاء العاجل لسعد محمد لاعب فريق 2000 بناشئين النادى بعد إصابته بالمرض اللعين؛ راجيين من المولى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقمًا وأن يعود أقوى مما كان".



حساب نادى الزمالك

يشار إلى أن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أكد إن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر التكفل بعلاج سعد محمد، لاعب نادى الزمالك مواليد 2000 المصاب بسرطان الدم.

وأصيب سعد محمد، بمرض السرطان خلال الفترة الماضية، بعد أن أجرى اللاعب فحوصات طبية منذ فترة نتيجة شعوره بالإجهاد، وتأكد إصابته بالمرض اللعين.

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وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك :" ئيس الزمالك قرر التكفل بعلاج سعد محمد على نفقته الشخصية".

من جانب أخر، أصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً للرد على حالة الجدل التى أثيرت خلال الساعات الأخيرة، والخاصة بمباراة القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى.

وقال اتحاد الكرة فى بيانه، "يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم عزمه إقامة مباراة الأهلى والزمالك ضمن مسابقة الدورى الممتاز، المحدد لها يوم 24 فبراير الجارى، فى موعدها المعلن، وأنه ليس هناك أى نية لدى الاتحاد بتأجيل المباراة مرة أخرى، وهى المباراة المؤجلة أصلا من الأسبوع الرابع للمسابقة وما صاحب هذا التأجيل من تأثير سلبى على مواعيد وارتباطات الأندية المصرية محليا وقاريا.