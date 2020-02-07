شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ديانج والشناوى ونور الدين نجوم "Super face” الجولة 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباريات الجولة ال16 من بطولة الدوري العام المصري العديد من المشاهد واللقطات الخاصة بنجوم الأندية والمدربين والحكام، وهو ما نحاول من خلال ال”Superface” رصده وتقديمه بشكل مختلف لعشاق الساحرة المستديرة، في إطار البحث عن زاوية مختلفة للتعبير عن الحدث الكروي أسبوعيًا

وكانت مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري قد شهدت استمرار انفراد الاهلي بقمة الدوري وكسر عقدة الخسارة أمام بيراميدز بفوز في الدقيقة الأخيرة بهدفين مقابل هدف ، كما شهدت الجولة تحقيق الزمالكً الفوز الثامن له هذا الموسم علي حرس الحدود بهدفين نظيفين.

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وحظيت الجولة اداء مميز من جانب حلمي طولان مدرب فريق انبي الذي استطاع إيقاف مسيرة المقاولون العرب والتغلب عليه بهدفين مقابل هدف ، كما ظهراليو ديانج لاعب خط وسط الاهلي بمستوي رائع وسجل هدف الفوز بالدقيقة 91 للفريق الأحمر أمام نادي بيراميدز ، واستحق إبراهيم نور الدين حكم مباراة الاهلي وبيراميدز ان يكون الأفضل تحكيميا بقرارات سليمة ولياقة بدنية عالية رغم التوتر من جانب الفريقين وطرده بكار ومنصور نهاية المباراة للاعتراض ، كما ظهر محمد الشناوي حارس الاهلي بمستوي متميز وانقاذه لأكثر من فرصة وتصديه لهدف مؤكد نهاية المباراةمن راسية لعلي جبر

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في هذا الصدد يقدم "سوبر كورة" سلسلة “Superface التي تلخص جميع مباريات الجولة حيث جاء طارق العشري مدرب حرس الحدود علي راس قائمة الغير محظوظين هذه الجولة بالخسارة السادسة له علي يد نادي الزمالك وتسبب في إيقاف بداية الشوط الثاني لمدة عشر دقائق لرفضه الامتثال لقرار حكم المباراة بالجلوس في المدرجات لطرده بين شوطي اللقاء ، بينما ظهر نادر قمر الدولة حكم مباراة الجونة ووادي دجلة بمستوي ضعيف وتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق الضيف في الشوط الأول للمباراة التي انتهت بفوز الجونة بهدف وحيد . ،كما تصدر عمر لعيوني لاعب وسط بيراميدز المحترف المغربي قائمة الغير موفقين بإداء ضعيف طوال فترات المباراة عقب نزوله بديلا لعمر جابر بعد نصف ساعة.