شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختار "أليو ديانج" نسر مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة للاعب المالى اليو ديانج عقب أختيارة نسر مباراة بيراميدز فى بطولة الدورى المصرى عقب الاداء الرائع الذى ظهر عليه وتسجيل هدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط .

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيرة بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري.

بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيدة للنقطة 39 في صدارة حدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الخامس.

ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.

جاءت بداية المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين وأن كانت الغلبة للمارد الأحمر الذى إعتمد في هجماته على المثلث الهجومي أجاي والشحات وقفشة وظهرت أولى الهجمات الخطرة للأهلي عن طريق أجاي الذى كاد يسجل هدفاً في الدقائق الأولى بعدما لعب كرة رائعة بالكعب لكن المهدي سليمان يتألق وينقذ الموقف ، وواصل الأهلي سيطرته على منطقة وسط الملعب فيما إعتمد بيراميدز على الهجمات المرتدة.

بمرور الوقت نشط أداء بيراميدز بشكل واضح كما زاد الأهلي من هجماته على مرمى المهدي سليمان لكن دون خطورة حقيقية بفضل تفوق دفاع الفريقين..حسين الشحات قاد هجمة خطرة من ناحية اليمين وراوغ دفاع بيراميدز لكن دفاع صاحب الأرض أنقذ الموقف ، بعدها أضطر بيراميدز لأجراء تغيير بخروج عمر جابر للإصابة وشارك عمر لعيوني بدلاً منه.

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حاول الفريقين التسجيل كانت الخطورة للأهلي لكن دون جدوى ليُطلق إبراهيم نور الدين حكم المباراة صافرته مُعلناً نهاية الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

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بدأ بيراميدز الشوط الثاني بشكل أكثر نشاطاً وهجومياً وسنحت له أكثر من فرصة عن طريق أنطوي وأسفر الضغط الواضح من بيراميدز عن هدف سجله على جبر من ضربة راسية جيدة حيث أحسن التعامل مع ضربة ركنية وسددها براسها في شباك محمد الشناوي خلال الدقيقة 54 ، وبعدها حاول الاهلي السيطرة على وسط الملعب وزيارة شباك المهدي سليمان لكن دون جدوى.

في الدقيقة 65 أجرى فايلر المدير الفني للأهلي تغييران دُفعة واحدة بنزول السنغالي بادجي ووليد سليمان بدلاً من مروان محسن ومحمد مجدي قفشة ، وحاول الأحمر الضغط هجومياً على بيراميدز.

أشهر إبراهيم نور الدين البطاقة للمدرب المساعد للمدير الفني لفريق بيراميدز وكذلك لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي ، وتلقي وليد سليمان كرة عرضية سددها "لوب" لكن تصل بسهولة لحارس بيراميدز.

الهجوم الأهلاوي أسفر عن هدف "مُشترك" للأهلي فقد أستغل ديانج كرة مُرتدة من دفاع بيراميدز وسدد كرة قوية بيسراه تصدم بـ"جسد" بادجي وتدخل شباك بيراميدز ليُسجل السنغالي هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 77 بعدها عاد بيراميدز لتشكيل خطورة حقيقية على مرمى الأهلي وكاد دودو الجباس ينفرد بمحمد الشناوي لكن أيمن أشرف يتدخل ويمنعه ويحصل على بطاقة صفراء للخشونة .

وشارك كهربا بدلاً من حسين الشحات في الدقيقة 86 ،وأنقذ محمد الشناوي هدف مُحقق من على جبر الذى سدد برأسه بعدما تلقي كرة رائعة من ضربة ركنية وكاد يُسجل هدفاً مُشابهاً للهدف الذي سجله جبر لكن الشناوي تألق وأنقذ الموقف ، وسجل ديانج هدفاً رائعاً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما استغل "دربكة" أمام دفاع بيراميدز وسدد كرة بشكل مُتميز ليعلن الهدف الثاني للأهلي وقام الحكم بطرد أحمد ايمن منصور ورجب بكار من بيراميدز كما اشهر البطاقة صفراء لأسلام عيسى وبعدها ينتهي اللقاء بفوز الاهيل بهدفين لهدف.