شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: رمضان صبحى جاهز للمشاركة بعد أسبوع.. وشكرا "بوجلبان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الاهلى أنه ملتزم بموعد مباريات بطولة الدورى المصرى بناءا على الجدول الذى صدر من قبل لجنة المسابقات فى الاتحاد المصرى لكرة القدم وأنه يتم الاستعداد دائما للمباريات المحلية و الافريقية مالم تجد ظروف طارئة .

وأوضح سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أن المالى اليو ديانج لاعب وسط الفريق الاحمر من أفضل اللاعبين الذى تم التعاقد معهم خلال المرحلة المقبلة ، موجهاً الشكر الى التونسى أنيس بوجلبان الذى قام بترشيح اللاعب للانضمام الى القلعة الحمراء .

وأشار مدير الكرة أن رمضان صبحى جاهز للمشاركة فى المباريات من يوم 13 من الشهر الجارى حيث يتواجد بالتدريبات بشكل طبيعى و تم تأجيل الاستعانة بيه بسبب زيادة الاستشفاء و عدم تجدد الاصابة مرة أخرى.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيرة بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري.

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بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيدة للنقطة 39 في صدارة حدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الخامس.