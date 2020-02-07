عبد الحفيظ: رمضان صبحى جاهز للمشاركة بعد أسبوع.. وشكرا "بوجلبان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الاهلى أنه ملتزم بموعد مباريات بطولة الدورى المصرى بناءا على الجدول الذى صدر من قبل لجنة المسابقات فى الاتحاد المصرى لكرة القدم وأنه يتم الاستعداد دائما للمباريات المحلية و الافريقية مالم تجد ظروف طارئة .
وأوضح سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أن المالى اليو ديانج لاعب وسط الفريق الاحمر من أفضل اللاعبين الذى تم التعاقد معهم خلال المرحلة المقبلة ، موجهاً الشكر الى التونسى أنيس بوجلبان الذى قام بترشيح اللاعب للانضمام الى القلعة الحمراء .
وأشار مدير الكرة أن رمضان صبحى جاهز للمشاركة فى المباريات من يوم 13 من الشهر الجارى حيث يتواجد بالتدريبات بشكل طبيعى و تم تأجيل الاستعانة بيه بسبب زيادة الاستشفاء و عدم تجدد الاصابة مرة أخرى.
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيرة بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري المصري.
بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيدة للنقطة 39 في صدارة حدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 26 في المركز الخامس.
ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.
جاءت بداية المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين وأن كانت الغلبة للمارد الأحمر الذى إعتمد في هجماته على المثلث الهجومي أجاي والشحات وقفشة وظهرت أولى الهجمات الخطرة للأهلي عن طريق أجاي الذى كاد يسجل هدفاً في الدقائق الأولى بعدما لعب كرة رائعة بالكعب لكن المهدي سليمان يتألق وينقذ الموقف ، وواصل الأهلي سيطرته على منطقة وسط الملعب فيما إعتمد بيراميدز على الهجمات المرتدة.
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