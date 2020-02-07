شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال : "مش هقبل بهدلة" .. وهناك أعضاء بإدارة المصري تريد مدرب "معين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال جلال في تصريحات لقناة أون سبورت : "سأبلغ الإدارة بقرار رحيلي، إذ لا يمكنني اتخاذ هذا القرار بشكل منفرد وفقا للعقد"، متابعاً "يصادفنا سوء توفيق كبير وتحكيم سيء منذ بداية الموسم"، مشدداً أن هناك أعضاء في مجلس الإدارة يرغبون في مدرب آخر .

وأضاف : "وضع الفريق ليس سيئا، فقد تأهلنا إلى ربع نهائي الكونفدرالية، ولا نزال في مسابقة الكأس، والفوز في مباراتين أو ثلاثة في الدوري سيحسّن من مركزه"، متابعاً "أخطرتهم قبل المباراة أن مواجهة طنطا ستكون الأخيرة، حتى يحضر جهاز فني آخر ليقود الفريق".

وأوضح ايهاب جلال : "لا يعجبني الوضع الحالي، ولا أريد اتخاذ قرار منفرد، فليس في العقد ما يسمح لي بذلك، لذا سيكون القرار بالتراضي".

Advertisements