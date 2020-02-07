محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أعلن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي حضوره مواجهة ناديه الأحمر مع الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز.
الأهلي سيواجه الزمالك يوم 24 فبراير المقبل في القاهرة في بطولة الدوري، بعد أن يكون الفريقان قد لعبا كأس السوبر المصري في أبو ظبي يوم 20 من الشهر نفسه.
وعبر صفحته على "فيس بوك" كتب تركي آل الشيخ :"إذا استمر موعد مباراة القمة في يوم 24 فبراير بالقاهرة على موعده، ومدني الله بالصحة فإن نيتي إن شاء الله حضور المباراة والاستمتاع مع الجمهور".
وربط تركي آل الشيخ حضوره للمباراة بشرط أن يكون قادر صحياً بعد إجراءه لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام قليلة.
يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان قد أعلن في بيان رسمي منذ عدة أيام عودة تركي آل الشيخ رئيساً شرفياً للنادي الأهلي، كما أعلن صرف رئيس هيئة الترفيه السعودي مكافآت مالية للاعبي الأحمر بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يُعلن حضور "مشروط" لقمة الأهلي والزمالك في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.