تركي آل الشيخ يُعلن حضور "مشروط" لقمة الأهلي والزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي حضوره مواجهة ناديه الأحمر مع الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي سيواجه الزمالك يوم 24 فبراير المقبل في القاهرة في بطولة الدوري، بعد أن يكون الفريقان قد لعبا كأس السوبر المصري في أبو ظبي يوم 20 من الشهر نفسه.

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وعبر صفحته على "فيس بوك" كتب تركي آل الشيخ :"إذا استمر موعد مباراة القمة في يوم 24 فبراير بالقاهرة على موعده، ومدني الله بالصحة فإن نيتي إن شاء الله حضور المباراة والاستمتاع مع الجمهور".

وربط تركي آل الشيخ حضوره للمباراة بشرط أن يكون قادر صحياً بعد إجراءه لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام قليلة.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان قد أعلن في بيان رسمي منذ عدة أيام عودة تركي آل الشيخ رئيساً شرفياً للنادي الأهلي، كما أعلن صرف رئيس هيئة الترفيه السعودي مكافآت مالية للاعبي الأحمر بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.