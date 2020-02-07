محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، ما تحملته خزينة النادي للتعاقد مع لاعبين جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجاري (2019-2020).
وقال أمير مرتضى، في ضيافة قناة "أون سبورت": "تعاقدنا الصيف الماضي مع 10 لاعبين مقابل 102 مليون جنيه، وبالتالي سيقف متوسط كل لاعب بـ10 مليون جنيه فقط".
وأضاف: "لم نتعاقد مع لاعب بأكثر من سعره، تعاقدنا مع أشرف بنشرقي بصفة نهائية من الهلال السعودي مقابل 400 ألف دولار، أي بأقل من 8 مليون جنيه".
وتابع: "لا أعرف المقصود من تسريب عقود اللاعبين، البعض يريد ضرب استقرار فريق بعدما يمر اللاعب بفترة سيئة، وهذا الأمر يحزن لاعبي الزمالك".
وأكمل: "تعاقدنا مع الحارس محمد عواد بأكثر من 30 مليون جنيه، لكن ما يشاع بشأن راتبه مع الزمالك غير صحيح، حيث يتقاضى 15 مليون جنيه سنويا".
وأتم المشرف العام على الزمالك قائلا: "بند الترضية غير موجود في عقود لاعبي الزمالك، وحين نقوم بتعديل عقد اللاعبين لا يكون من أجل زيادة الراتب، بل لإطالة قترة التعاقد لموسم إضافي".
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك: صرفنا 102 مليون جنيه لضم 10 لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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