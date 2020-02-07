محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن رحيل حارس مرمى فريقه شريف إكرامي عن الفريق بنهاية الموسم ليس نهائياً.
وفي حديث لقناة "إم بي سي مصر" قال عبد الحفيظ :"رحيل إكرامي ليس نهائياً، شريف من اللاعبين المهمين في الفريق ووجوده مفيد".
وكان شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي قد أصدر بياناً عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أعلن خلاله الرحيل بنهاية الموسم الجاري عن القلعة الحمراء.
وينتهي تعاقد شريف إكرامي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ما يجعل رحيله في الصيف المقبل حتمياً ما لم يحصل على عقد جديد من ناديه.
وأضاف سيد عبد الحفيظ :"إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور لاعبين مهمين جداً للأهلي، وسيتم فتح ملف تجديد عقودهم في مارس المقبل".
وأنهى مدير الكرة بالأهلي :"منعنا اللاعبين من الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي نهائياً، وسمحنا لهم فقط بالتواصل مع أسرهم أو بتعليقات التهنئة والتبريكات لذويهم".
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ: رحيل إكرامي عن الأهلي ليس نهائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.