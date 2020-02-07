قانون كرة القدم يكشف.. هل هدف الأهلي أمام بيراميدز صحيح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أثار هدف الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز جدلًا واسعًا بعدما لُعبت ركنية سريعة أثناء وجود الكرة في يد حارس المرمى المهدي سليمان، ليتسبب الأمر في انفعالات شديدة من جانب عناصر الفريق على حكم المباراة.

قرر إبراهيم نور الدين السماح باستئناف اللعب سريعًا فقام المهدي سليمان بإلقاء الكرة التي كان ممسكًا بها خارج الملعب، لكن في النهاية استقبلت شباكه هدفًا بتصويبة قوية من المالي أليو ديانج.

ولكن ماذا يقول قانون كرة القدم عن تلك الواقعة؟ هذا من نوضحه من خلال النص الصادر في أخر إصدار من المجلس الدولي لكرة القدم.

في حال وجود كرة إضافية، مادة أخرى، أو حيوان يداخل إلى أرض الملعب خلال المباراة، لابد أن يقوم الحكم بما يلي:

- إيقاف اللعب (واستئناف اللعب بكرة مسقطة) فقط إذا كانت تتعارض مع اللعب إلا إذا كانت الكرة في الطريق للمرمى ولم تمنع اللاعب المدافع من لعب الكرة، يتم احتساب الهدف إذا دخلت الكرة المرمى (حتى إذا حدث تداخل مع الكرة) إلا في حالة تدخل الفريق المهاجم.

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- السماح بالاستمرار في اللعب إذا كانت لا تتداخل مع اللعب ويتم إزالتها في أسرع وقت.

وتعليقًا على هذه اللعبة قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي في تحليله للمباراة: "هدف الأهلي الثاني صحيح لعدم وجود أي تأثير للكرة الثانية المتواجدة في الملعب لحظة لعب الركنية."

لكن محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز أوضح أن غضب اللاعبين كان لسبب آخر، قائلًا: "الحكم احتسب ضربة مرمى في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ثم غير قراره في لحظة وأشار إلى ضربة ركنية للأهلي".

وأضاف فتح الله :"بمجرد إشارة الحكم إلى ضربة مرمى حصل المهدي سليمان على الكرة ليبدأ هجمة لفريقه بضربة مرمى، لكن في لحظة أشير إلى ضربة ركنية لينفذها الأهلي سريعاً ويسجل هدف لا علاقة لنا به".