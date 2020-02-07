"شفنا حاجات جديدة من التحكيم".. الغندور يعلق على خسارة بيراميدز من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علق خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، على فوز الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الدوري المصري، منتقدًا التحكيم الذي أدار المباراة بقيادة إبراهيم نور الدين.

وقال الغندور، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "رأينا أشياء جديدة اليوم في التحكيم المصري، كان هناك كرتين في الملعب وحكم المباراة أمر باستئناف اللعب لينجح الأهلي في تسجيل هدف الفوز".

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وأضاف: "اعترض لاعبو بيراميدز وأدت الاحتجاجات لطرد أحمد أيمن منصور ورجب بكار، بالإضافة إلى الإنذارات الكثيرة التي حصل عليها لاعبو بيراميدز".

وأتم قائلا: "أطلب من لاعبي الزمالك التركيز في مباراة الأهلي يوم 24 فبراير الجاري في الدوري المصري، هناك فارق كبير بين هذه البطولة والبطولة الإفريقية والسوبر الإفريقي، لكن الحكم الأجنبي سيحقق نوعا من العدالة".