محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:
أكد محمود فتح الله المدرب العام في الجهاز الفني لنادي بيراميدز أن الحكم إبراهيم نور الدين غير قراره قبل تسجيل الأهداف هدف الفوز في مواجهة الفريقين.
الأهلي اقتنص فوز في الدقيقة 90+2 على بيراميدز ليحقق الفوز الأول في تاريخ مواجهات الفريقين المباشرة بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري والكأس.
وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال محمود فتح الله: "الحكم احتسب ضربة مرمى في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ثم غير قراره في لحظة وأشار إلى ضربة ركنية للأهلي".
وأضاف فتح الله :"بمجرد إشارة الحكم إلى ضربة مرمى حصل المهدي سليمان على الكرة ليبدأ هجمة لفريقه بضربة مرمى، لكن في لحظة أشير إلى ضربة ركنية لينفذها الأهلي سريعاً ويسجل هدف لا علاقة لنا به".
وأنهى مدرب بيراميدز :"شعرنا بالظلم بعد تغيير الحكم قراره، ونزولنا لأرض الملعب كان للاعتراض وسؤاله لماذا فعل ذلك؟ الإحساس بالظلم أمر طبيعي ولدى لاعبي بيراميدز مبرر لغضبهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بيراميدز: شعرنا بالظلم أمام الأهلي.. والحكم "غيّر قراره" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.