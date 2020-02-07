أول تعليق لإيهاب جلال بعد تقديم استقالته من المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للمصري البورسعيدي، أن قرار رحيله عن الفريق سيكون جماعيًا، مؤكدًا أنه قام بتقديم استقالته.

وقال جلال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "قرار رحيلي عن المصري سيكون جماعيًا، إذ يجب موافقة مجلس الإدارة على رحيلي".

وأضاف: "لا يوجد في عقد ما يسمح باستقالتي من تدريب الفريق، لكني أرغب في الرحيل".

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وأتم قائلا: "كنت اتفقت مع الإدارة على أن مباراة طنطا ستكون الأخيرة لي".

وكان المصري تعادل مع طنطا (2-2) مساء اليوم الخميس، ليفشل إيهاب جلال في تحقيق الانتصار خلال آخر أربع مباريات له في الدوري.

ويعاني المصري في دوري الموسم الحالي، حيث يحتل المركز 12 في الجدول برصيد 17 نقطة فقط جمعها من 14 مباراة.

يُذكر أن إدارة النادي المصري الحفاظ على إيهاب جلال، حتى لا يتعرض الفريق لهزة قوية قبل مباراة ربع نهائي الكونفدرالية مع فريق نهضة بركان المغربي.