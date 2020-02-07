صدمة كبرى.. سوسيداد يسقط ريال مدريد في ملعبه برباعية ويقصيه من الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تسبب ريال سوسيداد في صدمة كبيرة لفريق ريال مدريد على ملعبه وبين جماهيره بعدما تغلب عليه بنتيجة (4-3) في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد ودع كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة الكبيرة في ملعبه، بينما عبر ريال سوسيداد إلى نصف النهائي لينتظر منافسه الجديد وفقاً للقرعة.

الضيوف تقدموا في الدقيقة 22 عن طريق مارتن أودجارد، ثم أضاف ألكسندر أساك هدفين في الدقيقتين 54 و56.

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وقلص ريال مدريد الفارق في الدقيقة 59 عن طريق مارسيلو، لكن الضيوف عادوا للتألق بعد عشر دقائق فقط بتسجيل هدف رابع بتوقيع اللاعب مايكل ميرنو.

وألغى الحكم هدف ثاني لريال مدريد في الدقيقة 81 كان اللاعب فينسيوس جونيور بتوصية من غرفة تقنية الفيديو ليعود التوتر لملعب بيرنابيو.

لكن ريال مدريد عاد في الدقيقة ذاتها ليسجل الهدف الثاني عن طريق رودريجو وتم اللجوء إلى تقنية الفيديو التي احتسبت الهدف هذه المرة.

وفي الدقيقة 90+3 سجل ناتشو الهدف الثالث لفريق ريال مدريد، ليعود الحكم من جديد إلى تقنية الفيديو التي أقرت بصحة الهدف المدريدي.