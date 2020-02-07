تركي أل الشيخ يعلق على قرار اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

علق تركي أل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ووزير الترفيه بالمملكة العربية صباح اليوم الجمعة، علي بيان اتحاد الكرة بشأن عدم تأجيل مباراة القمة وإقامتها في موعدها.

وقال تركي أل الشيخ تصريحات له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اذا استمر موعد مباراة القمة في يوم ٢٤ فبراير في القاهرة على موعده ومدني الله بالصحة فإن

نيتي ان شاءالله احضر المتش واستمتع مع الجمهور ".

وكان قد اصدر اتحاد الكرة المصري بيانا مساء أمس الخميس نص فيه علي عدم تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك وإقامتها في موعدها والمقرر له ٢٤ من فبراير الجاري.