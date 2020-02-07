الزمالك يحدد سعر بيع مصطفى محمد

حدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك سعر بيع مصطفى محمد مهاجم الفريق.
وقال أمير مرتضى منصور إن الزمالك لن يفرط في مصطفى محمد بسهولة، وسعره بالنسبة له من 3 – 5 مليون جنيه إسترليني نظرا لما يقدمهمع الزمالك هذا الموسم وما قدمه مع منتخب مصر تحت 23 عاما.
وأضاف أمير مرتضى منصور خلال حديثه عبر "أون سبورت": "مصطفى مازال عقده مع الزمالك ساري لـ4 سنوات مقبلة وتحدثنا معهوأكدنا له أن النادي لن يقف عائقا أمام طموحاته في حالة قدوم عرض مناسب".
وأتم حديثه قائلا: "مصطفى لاعب كبير والأرقام تعكس ذلك فهو سجل 13 هدفا هذا الموسم بمختلف المسابقات وهذا رقم رائع".
وبسؤاله عن عودة شيكابالا قال: "عودته ليست للتكريم وإنما هو قائد للفريق ولاعب كبير، بالإضافة إلى إفادته لنا فنيا بخبراته الواسعة".
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