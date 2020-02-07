أمير مرتضى: هنقدر جنش والتسريبات فشنك وأحداد لا يصلح للزمالك ونظامنا احترافي

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الزمالك أصبح يتبع نظاما احترافيا خلال الفترة الأخيرة وهذا ظهر بشكل واضح في سياسة النادي بفترة الانتقالات.

وقال أمير في تصريحاته عبر "أون سبورت": "أعتقد الزمالك أصبح يتبع نظاما احترافيا، والدليل أن حالة الهرجلة في فترات الانتقالات لم تصبح متواجدة، أحمد السيد زيزو جاء ب3 مليون ونصف، ولا يوجد لاعب الآن يمكنك أن تتعاقد معه بهذا الرقم، وزيزو فاجئ الجميع بأدائه المميز، وبن شرقي جاء بـ400 ألف دولار، فضلا عن عودة

مصطفى محمد في الوقت الذي حددناه، لذلك نحن نسير على الطريق الصحيح يتبقى فقط ثقة الجمهور".

وعن الدولي المغربي خالد بوطيب قال: "اشتريناه بمليون ونصف يورو، وهذا ثمن خالد بوطيب الحقيقي واللاعب يحصل على 500 ألف يورو في الموسم الأول وفسخنا عقده بعدما كان قابلا للزيادة في الموسم الجاري، والعقود المسربة ليست حقيقة، مش دوري إن اللاعب يتوفق ولا ميتوفقش دوري هو التعاقد مع اللاعب اللاعب لم يتأقلم

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هذه مشكلته وتحدث مع الكثير مع اللاعبين".

أضاف: "جروس كان يرى أن حميد أحداد لا يصلح للعب في الزمالك ولكننا كنا نرى شئ آخر وبالفعل ذهب للرجاء وسجل ويتألق وسيعود مرة أخرى وسنستفيد منه ماديا حتى لو استمر مع الرجاء، هناك حملة ممنهجة لتسريب العقود في الزمالك وكل الأرقام التي تنشر غير صحيحة".

وتابع أمير مرتضى منصور حديثه قائلا: "جنش أثبت أنه الحارس رقم 1 بأدائه المميز في الموسم الماضي، الإصابة أبعدته ولكن حقه محفوظ، وسيجدد عقده ويتم تعديله وتقديره وسنجدد عقده".

واختتم: "هدفنا الفترة المقبلة الاهتمام بقطاع الناشئين، وهناك 4 لاعبين الآن يقومون بمعايشة خارجية، وهذا ما نسعى إليه الفترة المقبلة، مد الفريق الأول بناشئين مميزين".