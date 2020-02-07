كيكي سيتين: هذا هو حال كرة القدم لاتنصف في بعض الأحيان

أدلي كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونه، في تصريحات صحفية عقب المباراة التي جمعت بين برشلونة وأتليتك بيلباو مساء أمس الخميس ضمن منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال كيكي سيتين في تصريحاته"نحن لم نسجل اهداف لقد كنا قريبين اكثر منهم والدليل علي

ذلك ان تيرشتيجن تصدي لكره واحده وتقريبا هي التي وصلت له خلال المباراة بأكملها، ولكن هذه هي كرة القدم لا تنصفك في بعض الأحيان".

وأضاف سيتين " لدينا الكثير من المباريات هذا الموسم فجريزمان لعب الكثير منها