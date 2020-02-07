أدلي كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونه، في تصريحات صحفية عقب المباراة التي جمعت بين برشلونة وأتليتك بيلباو مساء أمس الخميس ضمن منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.
وقال كيكي سيتين في تصريحاته"نحن لم نسجل اهداف لقد كنا قريبين اكثر منهم والدليل عليذلك ان تيرشتيجن تصدي لكره واحده وتقريبا هي التي وصلت له خلال المباراة بأكملها، ولكن هذه هي كرة القدم لا تنصفك في بعض الأحيان".
وأضاف سيتين " لدينا الكثير من المباريات هذا الموسم فجريزمان لعب الكثير منهاولم ابدأ به في مباراة اليوم لانني لدي رؤيه في ذلك وفي عدد المشاركات لكل لاعب خلال المباريات". والجدير بالذكر أن برشلونة قد تلقي هزيمه أمام بيلباو بهدف نظيف ، ليودع برشلونة البطولة ويتأهل بيلباو إلي الدور النصف النهائي، كما ودع الفريق الملكي ريال مدريد البطولة أيضا من نفس الدور بعد أن لقي هزيمة برباعية من ريال سوسيداد.
كانت هذه تفاصيل خبر كيكي سيتين: هذا هو حال كرة القدم لاتنصف في بعض الأحيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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