ليلة خروج الكبار.. برشلونة وريال مدريد يغادران كأس إسبانيا

خرج الفريق الكتالوني برشلونة من بطولة كأس ملكاسبانيا ، بعد ان لقي هزيمة من اتليكو بيلباو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك اسبانيا.
واحرز الهدف الوحيد في اللقاء ويليامز لاعب بيلباو في الدقيقة ٩٣ من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد ان استغل هجمه مرتده جاءت له
وبتلك النتيجه يخرج برشلونة من ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا ، ويتأهل اتليتكو بيلباو الي الدور النصف النهائي من بطولة كأس الملك.
ويذكر أن ريال مدريد قد خرج من نفس الدور بعد ان لقي هزيمة قاسية من ريال سوسيداد برباعية مقابل ثلاثة أهداف
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