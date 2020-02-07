برشلونة يلحق بـ ريـال مدريد ويودع منافسات كأس الملك بهزيمة أمام أتليتك بلباو

تعرض فريق برشلونة الإسباني للخسارة من نظيره أتليتك بلباو بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب سان ماميس في

الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، ليودع المنافسات .جاء الهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل للشوط الثاني عبر اللاعب إينايكي ويليامز.كان فريق ريـال مدريد قد تعرض للخسارة هو الآخر اليوم أمام ريـال سوسيداد برباعية لثلاثة في منافسات الدور ذاته.