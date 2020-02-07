تعرف على نتائج الدور قبل النهائي لبطولة الصيد لبراعم القدم

أسفرت مباريات الدور قبل النهائي لبطولة نادي الصيد الدولية للبراعم في كرة القدم والتي اقيمت اليوم على ملاعب نادي الصيد بالدقي وzed الشيخ زايد عن النتائج التالية..
مواليد 2008
فوز المقاولون العرب على الأهلي 1-صفر.
فوز الإسماعيلي على الزمالك 1-صفر
ويلتقي في المباراة النهائية الإسماعيلي مع المقاولون العرب، فيما يتقابل الأهلي والزمالك على المركز الثالث والرابع.
مواليد 2009
ويلتقي في المباراة النهائية المقاولون العرب مع zed، بينما يتقابل الزمالك مع الأهلي في المركزين الثالث والرابع وذلك بعدما فاز المقاولون العرب وzed علي الزمالك والأهلي في الدور قبل النهائي.
مواليد 2006
فوز المقاولون العرب علي الإنتاج الحربي 4-1 بضربات الجزاء، وفوز الإسماعيلي علي الزمالك 2-صفر.
ويلتقي في المباراة النهائية للبطولة الإسماعيلي مع المقاولونالعرب، بينما يتقابل الزمالك مع الإنتاج الحربي علي المركزين الثالث والرابع.
مواليد 2010
فوز الإسماعيلي على الجونة 2-صفر.
فوز الزمالك على مصر الجديدة 3-1.
ويلتقي في المباراة النهائية الزمالك مع الاسماعيلي، بينما يتقابل الجونة مع مصر الجديدة علي المركزين الثالث والرابع.
مواليد 2007
ويلتقي في المباراة النهائية الزمالك مع الأهلي ، بينما يتقابل مصر المقاصة مع zedفي مباراة المركزين الثالث والرابع وذلك بعدما تخطي الزمالك والاهلي كلا من المقاصة وzed في الدور قبل النهائي.
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