علق محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، على خسارة فريقه أمام الأهلي بثنائية لهدف، في لقاء الجولة 16 للدوري.
وقال فتح الله في تصريحاته عقب اللقاء
كانت هذه تفاصيل خبر محمود فتح الله: بيراميدز خسر من الأهلي بالتحكيم .. وهذا ما رأيناه في الملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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