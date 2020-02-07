محمود فتح الله: بيراميدز خسر من الأهلي بالتحكيم .. وهذا ما رأيناه في الملعب

علق محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، على خسارة فريقه أمام الأهلي بثنائية لهدف، في لقاء الجولة 16 للدوري.

وقال فتح الله في تصريحاته عقب اللقاء

« خسرنا أمام الأهلي بالتحكيم وهذا ما رأيناه في الملعب وما حدث من انفعال لاعبي الأهلي على الحكم إبراهيم نور الدين ساهم في تغيير قراره في الكرة الأخيرة من ضربة مرمى لضربة ركنية ومن الطبيعي أن لا يرجع الحكم في قراره حتى لو خطأ ، كما أن حامل الراية ليس له علاقة بالموضوع».