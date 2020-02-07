وفد من وزارة الشباب والرياضة في استقبال بعثة منتخب للمصارعة

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفدا برئاسة محمد الكردي مساعد الوزير، وبحضور الدكتور عبدالاول محمد معاون الوزير، ومحمد حمدي مدير عام الادارة العامة للموهوبة، وذلك لإستقبال بعثة منتخب مصر للمصارعة بمطار القاهرة، والتي قد شاركت في بطولة افريقيا للمصارعة للشباب تحت 17 عاما بدولة الجزائر الشقيقة.
وقد شهدت البطولة فوز اللاعبين المصريين بعدد 9 ميداليات في يومها الثاني بواقع عدد 8 ميداليات
وتؤهل بطولة افريقيا للمصارعة للشباب تحت 17 عاما اللاعبين المصريين للمشاركة في بطولة العالم، وشارك في البطولة الإفريقية عدة منتخبات منهم تونس والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا.
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن تفوق مجموعة من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي الذي تتبناه الوزارة، وذلك أثناء مشاركتهم في البطولة الإفريقية للمصارعة المقامة بدولة الجزائر.
ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة من البرامج الهامة التي تحقق رؤية واستراتيجية الوزارة في الكشف عن المواهب الشابة في مختلف الألعاب ودعمهم وصقل موهبتهم ليكونوا نواة للمنتخبات المصرية ويحققون الانجازات في المحافل الدولية.
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