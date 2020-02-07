هاني سعيد يشن هجوماً عنيفاً على الحكم إبراهيم نور الدين

شن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، هجوماً عنيفاً على إبراهيم نور الدين حكم لقاء ناديه أمام الأهلي، في لقاء الجولة 16 والذي انتهى بتفوق الأحمر بثنائية مقابل هدف.

وقال اللاعب الدولي السابق في تصريحاته عقب اللقاء «بيراميدز ليس لديه أي مشكلة في الخسارة من أي فريق لكن نخسر كرة وليس تحكيم وسبق أن خسرنا من

فرق أقل من الأهلي مع احترامنا لهم مثل الحرس ولم تحدث أزمات».وواصل «ماحدث في آخر المباراة من اعتراض لاعبي الاهلي على الحكم سبب تغيير قراره من ضربة مرمى لضربة ركنية الأمر الذي أسفر عن هدف ثان».