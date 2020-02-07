أهداف مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك اسبانيا

ودع ريال مدريد من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا مساء اليوم الخميس 6-2-2020 بعد تعرضه لخسارة فادحة على ملعبه “سانتياجو برنابيو” أمام ريال سوسيداد قوامها أربعة أهداف لثلاث، ليفشل الفريق في حل عقدة هذه البطولة المستعصية.

وتألق النجم السويدي “ألكسندر إيساك” في صناعة وتسجيل الأهداف لريال سوسيداد على مدار الشوطين، وبدأ لفت الأنظار بدءًا من الدقيقة 22 عندما أطلق تصويبة قوية من 25 ياردة فشل الحارس الفرنسي آريولا في التصدي لها لترتد وتجد النرويجي أوديجارد الذي تابعها بتسديدة ضعيفة في منتصف المرمى من حوالي 18 ياردة، غالطت الحارس بطريقة غريبة لتمر معلنة تقدم النادي الباسكي.

ولم يستطع ريال مدريد تعديل النتيجة في الشوط الأول، بسبب غياب الإمدادات اللازمة للمهاجمين من لاعبي خط الوسط الذين بدا عليهم التأثر بغياب المايسترو الكرواتي “لوكا مودريتش”.

وبعد أقل من 10 دقائق على بداية الشوط الثاني نجح السويدي ألكسندر إيساك في تسجيل الهدف الثاني لريال سوسيداد من تصويبة يسارية مباشرة من لمسة واحدة بعد تمريرة عرضية متقنة للاعب “بارينيتشيا موجوروزا” الذي راوغ ناتشو ببراعة قبل ارساله لتلك العرضية.

وعاد نفس اللاعب “إيزاك أو إيساك” ليُسجل الهدف الثالث لريال سوسيداد بعد هروبه من رقابة مارسيلو وراموس داخل منطقة جزاء ريال مدريد، إذ تسلم الكرة بقدمه اليمنى ومهدها لنفسه وصوب بكل ما لديه من قوة في سقف الشبكة بالزاوية اليسرى الضيقة عند الدقيقة 56.

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لكن الهدف الثالث لم يقتل معنويات ريال مدريد لدرجة رفع الراية البيضاء والاستسلام لشباب سوسيداد، فقد شن النادي الملكي عدة هجمات مركزة وسريعة لتقليص فارق الأهداف والعودة بسرعة في أجواء المباراة، ليتمكن مارسيلو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 59 بعد تمريرة مذهلة من إبراهيم دياز داخل منطقة العمليات.

ولم تمر أكثر من 9 دقائق وعاد ألكسندر إيساك ليصنع الهدف الرابع بنفسه بتمريرة عرضية من جهة مارسيلو وصلت إلى ميرينو في منطقة الستة ياردات ليسجل منها الهدف في الدقيقة 69.

وكثف ريال مدريد هجماته في الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء، على أمل التعادل الذي كان وشيكًا لولا صافرة نهاية المباراة بعد دقائق من الهدف الثالث الذي سجله ناتشو.

وسجل ريال مدريد هدفه الثاني في الدقيقة 81 بتصويبة من رودريجو داخل المنطقة بعد عرضية فينسيوس جونيور من الجهة اليسرى، وفي الدقيقة 93 أحرز المدافع الإسباني ناتشو الهدف الثالث برأسية جميلة إثر عرضية كريم بنزيمة.

أهداف مباراة ريال مدريد وسوسيداد بصوت فارس عوض

ملخص المباراة