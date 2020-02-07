لعنة توتنهام تُصيب لاعب من ساوثامبتون

خرج لاعب خط وسط ساوثامبتون “جيمس وارد براوس” على نقالة بعد تعرضه لإصابة في الركبة في الشوط الأول من مباراة توتنهام في الجولة الرابعة لكأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يعلن حتى الآن مدة غيابه.

وأصيب الدولي الانجليزي بعد ما ركل لاعب توتنهام “ريان سيسيجنون” ركبته بدلاً من الكرة، وأحدث قطع في ركبة اللاعب الذي وضع له الطاقم الطبي جهاز الاكسجين بسبب صعوبة التنفس التي لازمته بعد الإصابة.

ومع ذلك ، فإن “رالف هازنهاتل” المدير الفني لفريق القديسين واثق من أن الإصابة ليست خطيرة وذكر في المؤتمر الصحفي : “أعتقد أن الاصابة ليست بهذا السوء ، وأعتقد أنها ليست سوى قطع في الركبة. هذه رسالة إيجابية بالنسبة لي”.

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وكان وارد براوس قد خرج من المباراة والنتيجة (1-1)، ولكن توتنهام أنهى اللقاء لصالحه بنتيجة (3-2).

وشارك اللاعب صاحب الـ25 عامًا في 30 مباراة في جميع مسابقات مع ساوثامبتون هذا الموسم، واحرز 4 اهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

يذكر ان اصابة براوس ضد “توتنهام” ليست الأولى التي اثارت ضجه كبيرة حيث تعرض ايضًا “أندريه جوميز” لإصابة خطيرة بكسر فى قدمه اليمنى في مباراة إيفرتون والفريق ذاته بعد تدخل قوى من قبل المهاجم الكورى الجنوبى “هيونج مين سون”، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.