لقطة اليوم | بيكيه يزحف في سان ماميس بعد تشبثه بقميص إينياكي ويليامز!

تعرض قلب دفاع برشلونة “جيرارد بيكيه” لموقف مُحرج خلال مشاركته مع فريقه في مباراة أثلتيك بلباو بالدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم الخميس 6-2-2020، عندما قام مهاجم الفريق الباسكي “إينياكي ويليامز” بجره على أرض ملعب سان ماميس.

ووقعت هذه الحادثة في الدقيقة 72 أثناء محاولة جيرارد بيكيه لإيقاف إينياكي ويليامز بعد وسط الملعب وهو في طريقه للانفراد بمرمى تير شتيجن.

وعمل بيكيه على عرقلة ويليامز من القدم لكنه فشل بسبب سقوطه لعدم قدرته على اللحاق به، ليضطر لجذبه من القميص وهو ساقط، ورغم ذلك واصل ويليامز الركض، ولم يأبه لتلك الشدة، لكن بيكيه أصر على إيقافه، ليبدأ ويليامز في سحبه على أرض الملعب، في مشهد مثير للضحك!.

واكتفى الحكم المباراة بمنح بيكيه البطاقة الصفراء، معللاً ذلك للاعبي بلباو بأن هناك لاعب آخر كان سيغطي الإنفراد من مدافعي البرسا.