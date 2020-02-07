برشلونة خارج كأس إسبانيا في كمين قاتل من أتلتيك بيلباو

انهزم برشلونة أمام مضيفه أتلتيك بلباو صفر-1 اليوم الخميس في ربع نهائي كأس ملك اسبانيا.



وسجل اللاعب إينياكي ويليامس الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 93.



ولحق بلباو بكل من غرناطة وريال سوسييداد وميرانديس إلى نصف نهائي المسابقة.



وملعب سان ماميس، خرج برشلونة الأكثر تتويجاً بهذه المسابقة (30 مرة) ووصيف النسخة الأخيرة بخفي حنين على يد بلباو. وكرر اتلتيك بالتالي فوزه على الفريق الكاتالوني بعد ان هزمه في الدوري المحلي في آب/أغسطس الماضي.



وقرر مدرب برشلونة كيكي سيتيين وضع المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان على دكة اللاعبين الاحتياطيين وأشرك الشاب أنسو فاتي بدلاً منه.



وخاض برشلونة المباراة وسط مشاكل داخلية بعد انتقاد المدير الرياضي في النادي الفرنسي اريك ابيدال اللاعبين وأشار إلى أن بعضهم "لم يكن راضياً عن المدرب السابق ارنستو فالفيردي ولا يعملون بما فيه الكفاية" قبل أن يقال من منصبه ويحل سيتيين بدلاً منه منتصف الشهر الماضي.



ورد عليه قائد الفريق ميسي بالقول "يتعين على المسؤولين في الادارة الرياضية أن يتحملوا مسؤولياتهم أيضاً والقرارات التي يتخذونها".



كما يعاني الفريق الكاتالوني من اصابات لا سيما في خط الهجوم بغياب الأوروغوياني لويس سواريز الذي خضع لعملية جراحية في ركبته الشهر الماضي وسيغيب حتى منتصف أيار/مايو المقبل، والفرنسي عثمان ديمبيلي الذي سيخضع بدوره لعملية جراحية في 11 الحالي لإصابة بتمزق عضلي حاد في الفخذ سيبعده على الارجح حتى نهاية الموسم الحالي.



المصدر: بي إن سبورت