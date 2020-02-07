اونلاين | الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر kora live كورة جول هدف ميسي رابط ماتش برشلونة barca live

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يالا كورة شاهد بث مباشر مباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة، اليوم الخميس 6 فبراير الجاري، ضمن منافسات دور ربع نهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، YALL KORA برشلونة ضيفًا على أتلتيك بلباو بالكأس.

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موعد مباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة بالكأس

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وتُقام مباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة بالكأس

كورة أونلاين حيث من المقرر إذاعة المباراة عبر مجموعة السعودية الرياضية KSA SPOTS HD، عقب حصولها على حقوق بث مباريات كأس إسبانيا، KORA ONLINE برشلونة يطمح للعبور في كأس الملك.

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