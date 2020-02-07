رياضة | نجم الأهلي يواجه شبح الغياب ضد المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يواجه شبح الغياب ضد المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شبح الغياب عن مواجهة فريقه ضد المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري العام.

وأصبح أيمن أشرف مدافع الفريق، مهدد بالغياب بمباراة المصري البورسعيدي، للإيقاف في حال حصوله على كارت أصفر جديد خلال مباراة طلائع الجيش المقبلة.

وكان أشرف، حصل على الإنذار الثاني له خلال مباراة بيراميدز سبورت، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الدفاع الجوي، للجولة السادسة عشر من الدوري.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على بيراميدز سبورت، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويستضيف الأهلي طلائع الجيش، مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري.