رياضة | الأهلي يستعد لمواجهه طلائع الجيش بدون راحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعد لمواجهه طلائع الجيش بدون راحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته صباح اليوم الجمعة، عقب الفوز على بيراميدز سبورت، بالدوري العام.

وقرر فايلر، عدم منح لاعبي الأهلي أي راحة سلبية عقب مواجهة بيراميدز سبورت، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بالجولة السابعة عشر من المسابقة.

وكان الأهلي حقق فوزًا على بيراميدز سبورت، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في رفع رصيده إلى 39 نقطة محتلًا صدارة ترتيب الدوري، بعدما فاز في 13 مواجهة على التوالي، بالموسم الحالي، وبدون أي هزائم أو تعادلات.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء يوم الإثنين المقبل 10 فبراير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.