رياضة | نجم ريال مدريد يحسم الجدل بشأن رحيله عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يحسم الجدل بشأن رحيله عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نجم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

رحيل فينيسيوس عن ريال مدريد

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أكدت أن هناك احتمالية لرحيل البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح نادي ريال مدريد عن صفوف الفريق خلال الصيف القادم.

كما أشارت التقارير إلى أن نادي باريس سان جيرمان هو الأقرب لضم فينيسيوس في نهاية الموسم في حالة رحيله عن ريال مدريد بالفعل.

رد فينيسيوس على رحيله عن ريال مدريد

Advertisements

ونفى فينيسيوس كل الأنباء المتدوالة حول إمكانية رحيله عن صفوف نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.

وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية: "إمكانية الذهاب لباريس سان جيرمان؟ لا يوجد شيء، أريد أن أستمر في ريال مدريد".

يذكر أن نادي ريال مدريد قد تعرض للهزيمة منذ قليل على يد نادي ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو.

مشاركات فينيسيوس مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك فينيسيوس جونيور في 24 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.