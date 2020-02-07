رياضة | بعد الخروج من الكأس.. موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الخروج من الكأس.. موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة كيكي سيتين المدير الفني، في مواصلة مشواره بكأس ملك إسبانيا، عقب هزيمته أمام أتلتيك بلباو، بالدور ربع النهائي.

ونجح بلباو في إقصاء الفريق الكتالوني، بهدف دون رد أحرزه ويليامز في الدقيقة 93 من عمر المباراة، التي أقيمت مساء أمس على ملعب سان ماميس، ببطولة كأس الملك.

ولحق برشلونة بغريمة التقليدي ريال مدريد والخروج من البطولة، بعد هزيمة الأخير برباعية مقابل ثلاثة أهداف لحساب نفس الدور.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة برشلونة المقبلة عقب الخروج من الكأس بالتقرير الآتي:-

يحل برشلونة ضيفًا على ريال بيتيس، مساء يوم يوم الأحد المقبل 9 فبراير الجاري، على ملعب بينيتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.