رياضة | أتليتك بلباو يطرد برشلونة من كأس إسبانيا بهدف +90

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتليتك بلباو يطرد برشلونة من كأس إسبانيا بهدف +90 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق اتليتك بلباو في تحقيق الفوز على فريق برشلونة بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السان ماميس ضمن منافسات دور الربع نهائي من كأس ملك إسبانيا.

وسجل ويليامز هدف فريق اتليتك بلباو الوحيد في المباراة بالدقيقة 93 من عمر المباراة، وتعرض جيرارد بيكيه للإصابة خلال اللقاء وغادر عن أثرها وشارك أومتيتي بدلا منه.

وودع البارسا كأس ملك إسبانيا هذا الموسم بهذة النتيجة، وكان برشلونة قد خسر اللقب في الموسم الماضي على يد فريق فالنسيا في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وكان قد خرج فريق ريال مدريد من كأس إسبانيا مساء اليوم على يد فريق ريال سوسيداد بعد الخسارة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو.