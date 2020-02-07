رياضة | مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض قمة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض قمة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن حسم موقفهم من المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري عقب السوبر المحلي.

وأوضح في تصريحات نقلتها قناة الزمالك أن الفريق تركيزه حاليا على السوبر الافريقي ومن بعده السوبر المصري.

وتابع "موقفنا النهائي من المشاركة في مباراة القمة بعد الس‘بر المصري وسنتحدث عن الملف بعدها".

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم 14 من الشهر الجاري في السوبر الافريقي.