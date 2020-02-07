رياضة | زيدان: متألمون من الخسارة أمام سوسيداد ولا نبحث عن أعذار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان: متألمون من الخسارة أمام سوسيداد ولا نبحث عن أعذار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل أربعة والخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"نحت متألمون، علينا قول الحقيقة، ما يتوجب علينا فعله الآن هو الاسترجاع لأن المجهود المبذول كان عظيما".

وأضاف :"كان لدينا أخطاء دفاعية، إلى ما قبل مباراة اليوم كنا مذهلين دفاعيا، لكننا لم نكن كذلك الليلة".

وتابع :"صحيحٌ أن 4 أهداف تُعتبر كثيرة، لكن ذلك لن يغير أي شيء حول سياسة المداورة".

وأشار :"عندما اختار تشكيلة المباراة الأساسية، اختارهم لأنني مؤمنٌ أنهم سيلعبون بشكل جيد. من السهل عليكم إصدار الأحكام بعد اللقاء. لا أعتقد أننا قمنا بأي خطأ".

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وعن سبب غياب كاسيميرو عن المباراة قال :"كاسيميرو لم يكن في حالة تسمح له باللعب. لا يجب البحث عن أعذار".

وأوضح :" استقبال 4 أهداف ليس خطأ المدافعين فقط، بل هو خطأ ومسئولية جميع اللاعبين".

وأردف :"الشوط الثاني كان أفضل من الأول وحاولنا حتى النهاية".

وأتم حديثه :"حاولنا حتى عندما كانت النتيجة 4/1. لقد قدم سوسيداد مباراة رائعة وعانينا كثيرا في الشوط الأول على مستوى الضغط، كما كان لدينا أخطاء دفاعية".