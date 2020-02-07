رياضة | مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

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اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول على التعاقد مع مدرب أحمال خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار المجلس بالاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، بعد ظهور الفريق بشكل بدني سيء خلال المباريات الأخيرة.

ويبحث مجلس إدارة النادي الأبيض أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أحمال أجانب، حيث من المقرر بدأ المفاوضات خلال الساعات القليلة القادمة.

وظهر اتجاة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بإعادة اليوناني انطونيو مرة آخرى لمنصبه كمدرب أحمال للفريق، حيث يحسم أمير مرتضى منصور موقف مدرب الأحمال خلال الفترة المقبلة.