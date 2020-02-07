رياضة | أهداف قاتلة وقيادة سويسرية خالصة.. ليلة الريمونتادا الأهلاوية في الدوريات العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف قاتلة وقيادة سويسرية خالصة.. ليلة الريمونتادا الأهلاوية في الدوريات العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ليلة سويسرية أهلاوية في الدوريات العربية، تعلن عن ريمونتادا في الدوري المصري وأخرى في الدوري السعودي للمحترفين.

حمل اليوم عنوان "إسم الأهلي في كل مكان يصنع الفارق"، والصدفة أن أصحاب صناعة أهداف العودة للمباراة هم من جلبوا الفوز في الأوقات القاتلة.

استطاع أهلي جدة مساء اليوم الخميس أن يحقق الفوز أمام نظيره الاتفاق بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس.

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أهلي جدة كان متأخرًا بهدفين، ولكن استطاع يوسف بلايلي أن يصنع هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79، ثم سجل الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 90+6.

في الوقت ذاته كان الأهلي المصري متأخرًا بهدف أمام نظيره بيراميدز، بهدف حتى استطاع اليو ديانج من صناعة هدف التعادل في الدقيقة 77، ثم سجل هدف التقدم عند الدقيقة 90+2، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

جدير بالذكر أن ريمونتادا الفريقين جاءت اليوم بعد تعادل إيجابي بهدف في المباراة السابقة للثنائي، إذ أن أهلي جدة تعادل أمام العدالة، والأهلي المصري أمام الهلال السوداني.