رياضة | الصيد يحتفل بفريق التنس في القطامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصيد يحتفل بفريق التنس في القطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم نادى الصيد المصرى فرع القطامية حفل تكريم لاعبى ولاعبات فريق التنس بالنادى والجهاز الفني والاداري للفريق والذين حصلوا على افضل النتائج خلال مشاركتهم بالدورى والمسابقات المحلية منذ تكوين الفريق عام 2006.

حضر الحفل محمد العقدة عضو مجلس إدارة النادى وهانى عبد المنعم مدير فرع القطامية والدكتور أحمد فرج الله مدير النشاط الرياضى بالفرع و مجدي فريد مقرر لجنة التنس.

يذكر أن فريق صيد القطامية قد حقق خلال منافسات الدوري على الميدالية الذهبية بمرحلة 14 سنة ناشئات ، كما حصد الميدالية الفضية بمرحلة 16 سنة ناشئات ، وفاز بالميدالية البرونزية بمرحلتى 16 سنة و 14 سنة ناشئين ، وأخيراً حاز على المركز الرابع بمرحلة 12 سنة ناشئين.