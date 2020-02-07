بايرن يثأر من هوفنهايم ويصعد لدور الثمانية بكأس ألمانيا

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بعد مباراة صعبة فاز بايرن ميونيخ على فريق هوفنهايم ليتأهل لدور الثمانية في كأس ألمانيا.

بعد مباراة صعبة شهدت تسجيل سبعة أهداف تمكن بايرن ميونيخ من الثأر من فريق هوفنهايم والفوز عليه ليضمن تأهله لدور الثمانية في بطولة كأس ألمانيا. كما تأهل للدور نفسه فريقا أونيون برلين وليفركوزن.

واصل بايرن ميونخ مشواره ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الثمانية للمسابقة، عقب فوزه المثير 4 / 3 على ضيفه هوفنهايم اليوم الأربعاء (الخامس من شباط/ فبراير 2020) في دور الستة عشر للبطولة.

وتقدم هوفنهايم بهدف مباغت في الدقيقة الثامنة، جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز جيروم بواتينغ مدافع بايرن هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه. ولم تدم فرحة الضيوف بهدف التقدم طويلاً، بعدما أحرز بايرن هدف التعادل بنفس الطريقة، عقب تسجيل بينيامين هوبنه لاعب هوفنهايم هدفا عكسياً في الدقيقة 13.

وأضاف توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 20 و36، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 3/ 1وفي الشوط الثاني، عزز بايرن تقدمه بهدف رابع عن طريق ليفاندوفسكي، قبلأن يحرز موانيس دابور الهدفين الثاني والثالث لهوفنهايم في الدقيقتين 82 و90.

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بهذا الفوز، ثأر بايرن من خسارته 1 / 2 أمام هوفنهايم في لقائهما الذي جرى بملعب (أليانز أرينا)، معقل الفريق البافاري، الذي استضاف مباراة اليوم، وذلك في لقائهما الأخير ببطولة الدوري الألماني، الذي جرى في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وصعد فريقا بايرليفركوزن وأونيون برلين لدور الثمانية للبطولة في وقت سابق اليوم. إذ تغلب ليفركوزن بهدفين مقابل هدف على ضيفه شتوتغارت، فيما فاز يونيون برلين 1 / صفر على مضيفه فيرل، أحد أندية الهواة بالدوري الألماني. فعلى ملعب (باي أرينا)، تقدم ليفركوزن بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز فابيان بريدلوو، حارس مرمى شتوتغارت، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72. وأضاف الأرجنتيني لوكاس نيكولاس ألاريو الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 83، في حين تكفل سيلاس وامانجيتوكا بتسجيل هدف شتوتغارت الوحيد في الدقيقة 85. من جانبه، أفلت أونيون برلين من كمين مضيفه فيرل، بعدما تغلب عليه بهدف وحيد.

يشار إلى أنفريقي دورتموند ولايبزيغ فشلا في الوصول إلى هذا الدور بعد خسارتهما أمام فيردر بريمن وإنتراخت فرانكفورت.