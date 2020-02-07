انت الان تتابع دورتموند يتكبد خسارة مالية كبيرة بسبب إصابة ديمبيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عثمان ديمبيلي

لن يكون لغياب عثمان ديمبيلي عن الملاعب إلى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي ألمت به على مستوى عضلة الفخذ تأثير على فريقه برشلونة فقط، بل سيطال ناديه السابق بوروسيا دورتموند أيضاً، الذي سيتكبد خسارة مالية كبيرة جراء ذلك.

ذكرت مصادر إعلامية إسبانية متطابقة أن إصابة عثمان ديمبيلي (22 عاماً)، الذي سيغيب حتى نهاية هذا الموسم، ستكون لها تبعات سلبية على ناديه السابق بوروسيا دورتموند. وسيخسر النادي الألماني مبلغ 5 ملايين يورو كان سيحصل عليها في حال ما لعب الدولي الفرنسي المباراة الرسمية رقم 75 بقميص النادي الكتالوني. ولعب ديمبيلي، المتوج بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي، حتى الآن 74 مباراة مع بطل الدوري الإسباني.

وكان ديمبيلي قد انتقل إلى نادي برشلونة عام 2017 قادما من نادي دورتموند بمبلغ 105 مليون يورو، بالإضافة إلى 42 مليون يورو إضافية مقرونة بشروط خاصة، من بينها عدد المباريات التي سيلعبها الدولي الفرنسي لصالح ناديه برشلونة. ومنذ التحاقه بالبلاوغرانا، تعرض الجناح الفرنسي لعدة إصابات بعضها أبعده عن الملاعب لشهور طويلة.

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وكان برشلونة قد أعلن أن ديمبيلي تعرض لإصابة خطيرة في فخذه الأيمن قبل أربعة اشهر من كأس أوروبا. وأكد برشلونة أن "الفحوصات التي خضع لها المهاجم الفرنسي أظهرت إصابته بتمزق عضلي كامل في الفخذ الايمن".

واضطر ديمبيلي إلى مغادرة تدريبات فريقه بداية هذا الأسبوع، علما بأنه عاد للتو من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ولم يشارك ديمبيلي هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدفا واحدا.