انت الان تتابع عودة مولر إلى المنتخب.. هذا هو رأي كروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

توماس مولر بقميص المنتخب الألماني إلى جانب توني كروس (يمين)

بعد فترة الفراغ التي مر منها توماس مولر، عاد مهاجم بايرن ميونيخ إلى سابق مستواه، مما جعل بعض الأصوات تطالب المدير الفني للمنتخب الألماني لإعادته لتشكيلة المانشافت. توني كروس نجم المنتخب الألماني حدد موقفه من عودة مولر.

أبدى نجم المنتخب الألماني توني كروس رأيه في العودة المحتملة لنجم فريق بايرن ميونيخ توماس مولر إلى صفوف المنتخب الألماني.

واستبعد نجم ريال مدريد عودة مولر وماتس هوملس مدافع بوروسيا دورتموند إلى المانشافت. وقال كروس، الذي حل ضيفا على برنامج "شبورت شاو كلوب" الذي تبثه القناة الألمانية الأولى (ARD)، "مدرب المنتخب الألماني (يواخيم لوف) لم يحسم حتى الآن في عودة مولر أو هوملس ليس لأنهما لاعبان سيئان أو كبيران في السن، ولكن لأنه يريد الذهاب في اتجاه مسار جديد". وتابع مولر "أتوقع أن يظل الحال على ما هو عليه، لأن المسار الجديد الذي اختاره لوف لم يكن خاطئًا".

Advertisements

وكان لوف قد استبعد توماس مولر وماتس هوملس بالإضافة إلى مدافع بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ بعد الانتكاسة التي عاشها المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم الأخيرة. واتجه لوف للاعتماد على لاعبين شباب، كما هو الشأن بالنسبة للاعبي فرايبورغ لوكا فالدشميت وروبين كوخ. وكان لوف قد صرح في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاغ" أنه يحتفظ بإمكانية إعادة الثلاثي مولر وهوملس وبواتينغ إلى المنتخب، لكنه ربط ذلك بمواجهته "لمشاكل في التشكيلة قبل وقت قصير من انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا" صيف هذا العام.

يشار إلى أن لوف كان قد تلقى انتقادات كبيرة بعد إبعاد بواتينغ وهوملس ومولر بشكل نهائي من المنتخب الألماني. ويطالب كثير من المراقبين الرياضيين بضرورة إعادة مولر لصفوف المانشافت بعد استعادته لمستواه خلال هذا الموسم. وتمكن مولر من يوم أمس من تسجيل الهدف الثاني لفريق بايرن ميونيخ في المباراة التي جمعت الفريق البافاري بفريق هوفنهايم (5/4) ضمن مباريات كأس ألمانيا.