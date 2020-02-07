الامارات | الظفرة يداوي جراحه.. ويترك الأوجاع للنصر

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يداوي جراحه.. ويترك الأوجاع للنصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف فريق الظفرة، أمس، نزف النقاط، وعاد إلى سكة الانتصارات، بعد خسارتين على التوالي، وذلك بفوزه الثمين على ضيفه فريق النصر بهدفين لهدف،على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليتقدم إلى المركز السادس، بعد أن رفع رصيد إلى 26 نقطة، في حين تراجع النصر إلى المركز السابع بـ24 نقطة، بعد أن تلقى الخسارة الرابعة على التوالي. وأكمل الضيوف اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 67، بعد حصول لاعبه يعقوب حسن على البطاقة الصفراء الثانية. واستغل الظفرة النقص العددي في صفوف النصر، ليسجل بعد دقيقتين فقط هدف التقدم، بعد جملة مهارية رائعة، إذ أرسل سهيل المنصوري كرة داخل الجزاء، سددها خالد باوزير على الطائر في الدقيقة 69. لكن «العميد» نجح في الخروج بتسجيل التعادل في الدقيقة 75 بواسطة البديل إستيبان أندريس، لكن أصحاب الأرض استطاعوا أن يسجلوا هدف الفوز في الدقيقة 83 بواسطة البرازيلي جواو بيدرو.