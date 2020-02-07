الامارات | حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز الإيذاع لهجن أبناء القبائل

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز الإيذاع لهجن أبناء القبائل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، منافسات رموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، في خامس أيام مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قام بتتويج الفائزين بأشواط الرموز، بعد نهاية الشوط السادس في الفترة المسائية.

وتابع سموه فوز «دمعة»، المملوكة لفرج بن علي الظاهري، بكأس الإيذاع البكار المفتوح، بينما فاز «مبهر»، لحمد راشد الكتبي، ببندقية الإيذاع الجعدان المفتوح.

ونالت «مزون»، لعبدالله المري، كأس الشوط الثالث للإيذاع البكار (إنتاج)، كما تألق «مهدي»، لمسعود سعيد سالم، وتوج بكأس الشوط الرابع للإيذاع الجعدان للإنتاج. وفي المنافسات الصباحية كسب إنتاج عزبة عوض العامري التحدي الرئيس للإيذاع البكار المحليات، بعدما قاد «عنيدة» إلى المركز الأول، وشهد الشوط الثاني للإيذاع البكار المهجنات فوز «التماس» لحمد العجمي.

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وظهر شعار سالم الدرعي من خلال الشوط الرئيس للإيذاع الجعدان المحليات بفوز «مياس»، وقاد فيصل المري «مخرب» في الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات.

وكان أفضل توقيت من نصيب «محبوب»، لطحنون سالم الوهيبي، متصدر الجعدان المهجنات في الشوط الـ16. وتقام تحديات اليوم السادس على 29 شوطاً، وسيتم تقديم 13 سيارة فاخرة للفائزين في الأشواط المسائية.

- تقام تحديات اليوم السادس على 29 شوطاً، وسيتم تقديم 13 سيارة فاخرة للفائزين في جميع الأشواط المسائية.

- «دمعة» تفوز بكأس البكار، و«مبهر» يحصل على البندقية.