الامارات | 3000 «رجل حديدي» في شارع جميرا اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 «رجل حديدي» في شارع جميرا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم منافسات النسخة الخامسة من بطولة دبي للرجل الحديدي (آيرون مان) التي تقام في شارع جميرا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويشارك فيها أكثر من 3000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار من الرجال والسيدات.

وتنطلق منافسات البطولة في الساعة السابعة صباحاً، حيث تبدأ السباحة في شاطئ أم سقيم بشارع جميرا، وتقام منافسات الجري في شارع جميرا، ويقام سباق الدراجات الهوائية في مختلف طرق دبي مروراً بمنطقة محمية المرموم، وتبلغ المسافة التي يقطعها المشاركون في المنافسات 113 كيلومتراً في ثلاث مسابقات، هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر، والدرّاجات الهوائية (90 كيلومتراً)، والجري (21.1 كيلومتراً).

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وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة في الساعة الرابعة من أول من أمس، مؤتمراً صحافياً تم خلاله الإعلان عن التفاصيل الفنية للبطولة التي يشارك فيها نخبة من أبطال العالم وأصحاب الأرقام القياسية العالمية في هذه الرياضة، كما تم شرح المناطق التي تتم فيها المنافسة والشوارع التي سيمر بها المشاركون، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالبطولة.

وقال مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، خالد العور: «تعد البطولة من أهم البطولات الرياضية على أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، ولها مكانة مهمة بالنسبة لنا، فهي إحدى الفعاليات المهمة لنا ضمن مبادرة (مشروع جميرا) ومبادرة (محمية المرموم) اللتين يفخر مجلس دبي الرياضي أن يكون من بين الهيئات والمؤسسات الحكومية المشاركة فيهما، حيث ستكون البداية ومنافسات السباحة والجري في جميرا، فيما يمر الدراجون في منطقة محمية المرموم».

من جهته، قال مدير البطولة أحمد الحاج: «سعادتنا كبيرة بتسجيل أكثر من 3000 رياضي ورياضية من مختلف دول العالم ومن جميع الجنسيات والأعمار من الرجال والسيدات المحترفين والهواة في هذه البطولة الدولية الكبيرة، التي أصبحت محطة مهمة تستقطب مشاركة نخبة الرياضيين العالميين، كما يشارك فيها رياضيون من داخل الدولة ومن دول المنطقة، إضافة إلى رياضيين يسافرون لمسافة آلاف الكيلومترات من مختلف الدول للحضور والتنافس في دبي».