الامارات | أحمد بن محمد يدعو إلى تأسيس قاعدة قوية من المواهب الرياضية الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يدعو إلى تأسيس قاعدة قوية من المواهب الرياضية الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أهمية تطبيق آليات العمل المشترك مع مختلف الهيئات والجهات على مستوى الدولة، بهدف إعلاء اسم الإمارات في مختلف المحافل الرياضية العالمية، ترجمةً لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة بضرورة تسخير كل سبل النجاح والتميز أمام الرياضيين الإماراتيين. وطالب سموه بالعمل على تأسيس قاعدة قوية من المواهب والعناصر القادرة على تمثيل الإمارات بالصورة المطلوبة في مختلف المناسبات الرياضية الدولية.

وأشار سموه إلى ضرورة تبني الأفكار المبدعة في تعزيز النشاط الأولمبي، بما يتماشى مع نهج وتوجهات الإمارات، وخلق آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، ونشر القيم السامية للحركة الأولمبية، وإقامة شراكات قوية مع مختلف الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة سموه أمس، وحضور نائب رئيس اللجنة حميد القطامي، والنائب الثاني محمد المحمود، والأعضاء. واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها تعيين محمد بن سليم أميناً عاماً للأولمبية، مع قبول استقالة كل من طلال الشنقيطي، وصالح محمد بن عاشور، من الأمانة العامة.

واعتمد المجلس كذلك محضر الاجتماع الأول للمجلس، والتقرير الأولمبي لعامي 2018 – 2019، والحساب الختامي عن الفترة السابقة، والميزانية التقديرية للأعوام السابقة، فضلاً عن اعتماد برنامج المشاركات والاستحقاقات الخارجية لعامي 2020 - 2021، وعلى رأسها «أولمبياد طوكيو» الصيف المقبل، والدورة الدولية السابعة لأطفال آسيا بمنغوليا أغسطس المقبل، والألعاب الآسيوية الشاطئية بمدينة سانيا في الصين، إضافة إلى الدورة الخليجية الثالثة بالكويت أبريل المقبل.

واستعرض الحضور استعدادات النسخة الخامسة من اليوم الرياضي الوطني، وانطلاق الفعالية الرياضية التي تقام سنوياً بمشاركة مجتمعية واسعة من مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر وممثلي القطاع الخاص والفئات العمرية كافة، وتُقام في الخامس من مارس المقبل.

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وتقدم المجلس بالتهنئة إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمناسبة إعلان أبوظبي الوجهة الرائدة للسياحة الرياضية في 2019، بعد استضافتها مجموعة من أهم الفعاليات الرياضية العالمية، كما هنأ اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي 2019، بعد فوزها بجائزة «شايو» لتعزيز حقوق الإنسان في دول الخليج لـ2019.

- اللجنة قبلت استقالة طلال الشنقيطي وصالح محمد بن عاشور من الأمانة العامة.

- أبرز الاستحقاقات المقبلة التي تنتظر رياضيي الإمارات يتمثل في أولمبياد طوكيو.

- المجلس اعتمد التقرير الأولمبي وبرنامج المشاركات الخارجية لعامي 2020 - 2021.

- الاجتماع تابع آخر التحضيرات لتنظيم اليوم الرياضي الوطني في الخامس من مارس المقبل.