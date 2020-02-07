الامارات | نجل ليما يحفّز «الوصلاوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجل ليما يحفّز «الوصلاوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نجم وهداف فريق الوصل، فابيو ليما، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، صورة لنجله الصغير بيدرو، مرتدياً الغترة والعقال، بينما قام الصغير بتحفيز لاعبي الوصل قبل مواجهة عجمان اليوم، في الجولة 16 لدوري الخليج العربي، قائلاً: «يالا شباب». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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